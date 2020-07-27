Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Temmuz tarihinde yapılan 45 bin 283 corona virüsü testinden 919'u pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 982 hasta da iyileşti.
Bakan Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Temmuz tarihinde yapılan 45 bin 283 corona virüsü testinden 919'u pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 982 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, toplam vaka sayısı 227 bin 19, toplam vefat sayısı 5 bin 630, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.263, toplam entübe hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469 olarak yer aldı.
"21 İLİMİZDE SON 3 GÜN YOĞUN BAKIM HASTAMIZ OLMADI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Test sayısı 45.000'in üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı." ifadelerini kullandı.
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