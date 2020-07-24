24 Temmuz 2020, Cuma

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 Giriş Tarihi: 24.07.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 42 bin 986 corona virüsü testinden 937'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1009 hasta da iyileşti.

, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
Spor camiasından 'Kadına Şiddete Hayır' mesajları Spor camiasından 'Kadına Şiddete Hayır' mesajları
Bakan Koca'dan futbol uyarısı! İşte güncel vaka sayısı Bakan Koca'dan futbol uyarısı! İşte güncel vaka sayısı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör