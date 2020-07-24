Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 24 Temmuz tarihinde yapılan 42 bin 986 corona virüsü testinden 937'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1009 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 24 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." ifadelerine yer verdi.

Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ErSgZL9Xey — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 24, 2020

DİĞER