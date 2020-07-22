Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 22 Temmuz tarihinde yapılan 4 bin 404 corona virüsü testinden 902'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1203 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 22 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/315lDYcSUk — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 22, 2020

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