22 Temmuz 2020, Çarşamba

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 Giriş Tarihi: 22.07.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 4 bin 404 corona virüsü testinden 902'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1203 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yakın günlerde ilk kez, iyileşen hasta sayımız vaka sayısından 300 fazla. Yeni vaka sayısı, 44 gün sonra 900 sınırında. Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor. Vaka sayılarında ağırlığı olan illerden de özen bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
Tour de France'ın başlangıç noktası hangi ülkededir? Tour de France'ın başlangıç noktası hangi ülkededir?
Spor camiasından Pınar Gültekin mesajları Spor camiasından Pınar Gültekin mesajları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör