15 Haziran 2020, Pazartesi

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 bin 250 sağlık personeli alınacağını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Personel alımı...
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Giriş Tarihi: 15.06.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki sağlık tesislerinde edilmek üzere, puanına göre 3 bin 250 sağlık personeli alınacağını duyurdu. Yapılan açıklamada sağlık personeli alımı hakkında tüm detaylar verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle: "İstanbul'daki sağlık tesislerimizde edilmek üzere, puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. Alımlar, 2 bin 302'si hemşire ve 606'sı sağlık teknikeri olmak üzere ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacak. Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adaylar tercihlerini 16 Haziran – 22 Haziran 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Sözleşmeli sağlık personeli alımı duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet sitelerini takip ediniz. Ayrıca, 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alıyoruz. İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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