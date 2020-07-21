21 Temmuz 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Tour de France başlangıç noktası" sorusunun cevabı nedir?
Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de, 1903 yılından bu yana düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışı ile alakalı 60 bin TL değerindeki sorunun cevabı merak konusu oldu. Peki, "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Milyoner'de sorulan bir soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. ''İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
İLKİ 1903'TE DÜZENLENEN "TOUR DE FRANCE" BİSİKLET YARIŞININ BAŞLANGIÇ NOKTASI HANGİ ÜLKEYDİ?
A)Fransa
B)İtalya
C)Belçika
D)İsviçre
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HABERLER HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı