21 Temmuz 2020, Salı

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Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan "Tour de France başlangıç noktası" sorusunun cevabı nedir?

Tour de France'ın başlangıç noktası hangi ülkededir?
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Giriş Tarihi: 21.07.2020

Türkiye'nin en çok izlenen bilgi yarışması Kim Olmak İster'de, 1903 yılından bu yana düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışı ile alakalı 60 bin TL değerindeki sorunun cevabı merak konusu oldu. Peki, "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı Milyoner'de sorulan bir soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. ''İlki 1903'te düzenlenen "Tour de France" bisiklet yarışının başlangıç noktası hangi ülkeydi?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İLKİ 1903'TE DÜZENLENEN "TOUR DE FRANCE" BİSİKLET YARIŞININ BAŞLANGIÇ NOKTASI HANGİ ÜLKEYDİ?

A)Fransa

B)İtalya

C)Belçika

D)İsviçre

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