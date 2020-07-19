Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 19 Temmuz tarihinde yapılan 41 bin 310 corona virüsü testinden 924'ü pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 997 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 19 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı." ifadelerine yer verdi.
Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz; iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alacağımız tedbirlere bağlı. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/VPrueGzsWC— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2020
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