Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 17 Temmuz tarihinde yapılan 41 bin 215 corona virüsü testinden 926'sı pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 1014 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 17 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızda, devam eden tedavilere bağlı artış var. Son 35 gün içinde, en düşük vefat sayımız 13 Haziran'da, 14 olarak gerçekleşmişti. Temaslı taraması, erken tanı ve tedavi şansıyla vefat sayılarını daha da azaltmaya çalışıyoruz. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/9vqibmlH4v — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 17, 2020

DİĞER