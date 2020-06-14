14 Haziran 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
MSÜ soru ve cevapları yayınlandı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?
Binlerce adayın uzun süredir beklediği Milli Savunma Üniversitesi sınavı bugün corona virüsü tedbirleri alınarak yapıldı. Sınavın ardından MSÜ soru ve cevapları yayınlandı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, MSÜ soru ve cevapları yayınlandı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Savunma Üniversitesi sınavının sonrasında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. ÖSYM takvimine göre sınavın açıklanma tarihi belirlendi.
MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Bugün binlerce adayın girdiği MSÜ sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.
ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı