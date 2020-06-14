14 Haziran 2020, Pazar

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MSÜ soru ve cevapları yayınlandı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

MSÜ sınavı soru ve cevapları açıklandı!
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Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Binlerce adayın uzun süredir beklediği sınavı bugün corona virüsü tedbirleri alınarak yapıldı. Sınavın ardından MSÜ soru ve cevapları yayınlandı. Adaylar sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi de merak ediyor ve arama motorlarında araştırıyor. Peki, MSÜ soru ve cevapları yayınlandı! MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır?

sınavının sonrasında gözler sınav sonuçlarına çevrildi. takvimine göre sınavın açıklanma tarihi belirlendi.

MSÜ SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Bugün binlerce adayın girdiği MSÜ sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10'u erişime açıldı.

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 7 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak.

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