16 Temmuz 2020, Perşembe

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Son dakika: LGS sonuçları açıklandı! 2020 LGS lise sınav sonuçları sorgulama

LGS sonuçları açıklandı
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Güncelleme Tarihi: 16.07.2020 Giriş Tarihi: 16.07.2020

Son dakika haber: Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS kapsamında 'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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