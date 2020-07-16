16 Temmuz 2020, Perşembe
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LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
Son dakika: LGS sonuçları açıklandı! 2020 LGS lise sınav sonuçları sorgulama
Son dakika haber: Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edildi. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS kapsamındaki merkezi sınavda kız öğrenciler, matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden başarılı oldu.
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