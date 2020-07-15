Başkan Erdoğan: Milletimiz 15 Temmuz'da felakete izin vermedi

FETÖ'cü alçakların kalkıştığı hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Yüzlerce vatandaşımızın şehit olduğu hain kalkmışma, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde bastırılmış ve ülke FETÖ'cü hainlere bırakılmamıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hain kalkışmanın 4. yıl dönümünde ulusa seslendi. Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz'da felakete izin vermedi." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz gazileri ve şehit yakınlarını ağırladı. Yemekli buluşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 15 Temmuz ile FETÖ'nün devletten temizlenmeye başladığını söyledi. Erdoğan, "Eski Türkiye tamamen mazide kalmıştır" dedi. Yeni Türkiye'nin gücüne dikkat çeken Erdoğan, "İcazet alan, yardım bekleyen Türkiye artık eskide kalmıştır. Milletin hak ve hukukunu koruma noktasında hiçbir engel tanımıyoruz. FETÖ'cü alçaklardan da işledikleri cinayetlerin hesaplarını hukuk önünde soruyoruz. FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milletin evine, bu gazi mekana teşrif ettiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Gazilik mertebesine ulaşmış gazilerimizi şükranla yad ediyorum.

Şüphesiz evlat acısı yaşamak çok zordur. Bir anne, babanın en zor imtihanıdır. Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın. Eşini, kardeşi kaybetmenin acısını da yalnızca yaşayanlar bilir.

"ŞEHİT YAKINLARIMIZ VE GAZİLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Şehadet mertebesine ulaşmak ne kadar ulvi bir derece ise, arkasında kalanlar için şükretmek de bu derece ulvi bir görevdir. Şehit ailelerimiz ile bir araya gelmeye, telefonda konuşmaya çalışıyorum. Şehit yakınlarımızın abideleşen metanetlerine bu ziyaretler ve görüşmelerde şahit oluyoruz.

Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar bu milletin de canından bir parçadır. Şehitlerimizin bıraktığı diğer yakınları ile birlikte, yetimleri ve öksüzleri de bu millete emanettir. Gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

"BİR GÜNÜN ASRA BEDEL OLDUĞU BİR GECEYDİ 15 TEMMUZ"

Bir günün bir ömre asra bedel olduğu günler olur. 15 Temmuz bu millet için öyle bir geceydi. Tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak bir zafer kazanılmıştır. Milletimiz darbe girişimini engellemenin yanı sıra, topyekun bir işgali engellemiştir.

"15 TEMMUZ'U ANLAMAK İÇİN AYASOFYA VE FETHİNİ ANLAMAK GEREKİYOR"

O gece darbecilere direnmek için sokaklara, meydanlara akın akın koşan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Hayatının baharındaki körpe fidanlardan, bastonuna yaslanan ak sakallı büyüklerimizin mücadelesi asla unutulmayacaktır. Ankara'da külliye, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne anıtlar yaptık. Milletimizin 15 Temmuz'da destan sıradan darbe teşebbüsü onu bastırma hikayesi değildir. 15 Temmuz'u anlamak için bu topraklarda bin yıllık mücadelemize bakmak gerekiyor. Malazgirt'ten bu yana vatanımızın her bir toprağını nasıl şehit kanlarıyla yoğurduğumuzu anlamak gerekiyor, 15 Temmuz'u anlamak için Ayasofya ve fethini anlamak gerekiyor.

"TÜRK MİLLETİ ÜLKESİNİN SAHİPSİZ OLMADIĞINI GÖSTERMİŞTİR"

Kadınıyla erkeğiyle, genci yaşlısıyla Türk milleti ülkesinin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Bugün yerin üstünde yaşayanları ve yerin altındaki şehitleriyle Türkiye'nin sahibinin bu aziz millet olduğu bir kez daha teyit edilmiştir. Artık tamamen sönüp gittiği düşünülen istiklal ateşinin közlerinin altından yeniden harlanabileceği anlaşılmıştır.

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