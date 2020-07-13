13 Temmuz 2020, Pazartesi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 13.07.2020 Giriş Tarihi: 13.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 46 bin 492 corona virüsü testinden 1.008'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, bin 156 hasta da iyileşti.

, Türkiye'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV." ifadelerine yer verdi.

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