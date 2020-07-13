Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 13 Temmuz tarihinde yapılan 46 bin 492 corona virüsü testinden 1.008'si pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, bin 156 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 13 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV." ifadelerine yer verdi.

En çok vaka görülen 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1.000'in altına inmekte kararlıyız. COVID-19'a karşı HER GÜNÜMÜZ BİR SINAV. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/wGSSKQcuNA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 13, 2020

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