Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 14 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 231 corona virüsü testinden 992'si pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.049 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 231 corona virüsü testinden 992'si pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.049 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 402, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.204, toplam entübe hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 720 olarak yer aldı.

"TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." ifadelerini kullandı.

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