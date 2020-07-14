14 Temmuz 2020, Salı

HABERLER

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.07.2020 Giriş Tarihi: 14.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 14 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 231 corona virüsü testinden 992'si pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.049 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 14 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 231 corona virüsü testinden 992'si pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.049 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 65 bin 178, toplam vaka sayısı 214 bin 993, toplam vefat sayısı 5 bin 402, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.204, toplam entübe hasta sayısı 396, toplam iyileşen hasta sayısı ise 196 bin 720 olarak yer aldı.

"TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TEKRAR 1.000'İN ALTINDAYIZ. 33 gün sonra ilk kez. 11 Haziran'da 987 olan yeni vaka sayısı ertesi gün 1.195'e çıkmıştı. Şu an yarını bilmiyoruz. Şimdi alacağımız tedbirlerin sonucunu ortalama 7 gün sonra göreceğimizi biliyoruz. Bugünü tekrar aramayalım." ifadelerini kullandı.

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Erdoğan açıkladı
ALES geç başvuru nasıl yapılır? ALES geç başvuru nasıl yapılır?
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör