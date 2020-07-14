Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş gerçekleştirdi. Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olup olmayacağı da merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün son 5 aydır olduğu gibi corona virüsü salgını etkileri ve sonuçları geliyordu. Türkiye bu konuda dünyaya örnek bir başarı ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı.

"VAKA VE ÖLÜM SAYILARININ YENİDEN AŞAĞI YÖNLÜ OLUŞU SEVİNDİRİCİDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Salgının zirve dönemini alnımızın akıyla geride bıraktık. Dünyanın önemli bir bölümünde salgında rekorlar kırıldığı dönemde biz gayet sakin geçiriyoruz. Sağlam altyapımız ve dikkatli organizasyonumuz sayesinde kolayca üstesinden geliyoruz. Milletimizden ricamız bu tablonun daha iyiye gitmesi için kuralları bırakmamasıdır. Vaka ve ölüm sayılarının yeniden aşağı yönlü oluşu sevindiricidir. Gayret ve çabayla sıfıra bu sayıları yakınlaştırmalıyız. Türkiye elde ettiği bu küresel başarının karşılığını, siyasi ve ekonomik sınıf atlatabilecek konumdadır. Bu fırsatı değerlendirip değerlendirememe kararını 83 milyon hep birlikte vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞIN BİZİ ESİR ALMASINA İZİN VERMEDİK"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki her kesimi yeni döneme hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Türkiye'nin yükselişi kimsenin önünde duramayacağı geri döndüremeyeceği bir ivmeye ulaşmıştır. Yeter ki milletçe sahip çıkalım. Halen süren kimi kısıtlamaları bu çerçevede ödememiz gereken bedeller olarak görmeliyiz. Salgının seyrine bağlı olarak bunları da en kısa sürede yeniden değerlendireceğiz. Salgın döneminde hastalığın bizi yenmesine, köşeye sıkıştırmasına, esir almasına izin vermedik." dedi.

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