09 Temmuz 2020, Perşembe

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.07.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 9 Temmuz tarihinde yapılan 50 bin 103 corona virüsü testinden 1024'ü pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 879 hasta da iyileşti.

, 'deki 9 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak olacak mı? Bakan Koca açıkladı! Bayramda yasak olacak mı?
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör