Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 9 Temmuz tarihinde yapılan 50 bin 103 corona virüsü testinden 1024'ü pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 879 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 9 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.



Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Yoğun bakım hasta sayımızdaki artış eğilimi yavaşladı. Entübe hasta sayımız 7 azaldı. İyileşen hasta sayımız, yeni tanı konanların iki katından fazla. Maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa bağlı olarak, vaka sayılarında küçük azalmalar devam ediyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Bk5UZrcaG8 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 9, 2020

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