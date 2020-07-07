Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 7 Temmuz tarihinde yapılan 50 bin 545 corona virüsü testinden 1053'ü pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 297 hasta da iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 7 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" ifadelerine yer verdi.
Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/CBwd5J7FW0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 7, 2020
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