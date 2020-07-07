07 Temmuz 2020, Salı

HABERLER

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 Giriş Tarihi: 07.07.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 7 Temmuz tarihinde yapılan 50 bin 545 corona virüsü testinden 1053'ü pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 297 hasta da iyileşti.

, 'deki 7 Temmuz tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım doluluk oranlarımız 1 aydır %59-%61 arasında. Taburcu ettiğimiz hasta kadar yeni hasta yatırıyoruz. Entübasyon için de durum benzer. Vaka artışlarıyla öne çıkan 5 ilde, son üç gündür ortalama %7 daha az yeni vaka var. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Son dakika: İzmir'de korkutan deprem!
Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
12. sınıfa geçen öğrencilere özel kurs! 12. sınıfa geçen öğrencilere özel kurs!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör