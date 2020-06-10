10 Haziran 2020, Çarşamba

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12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de hangi indirimli ürünler indirimli?

12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu!
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Cuma ürünler kataloğu,müşterilerine birçok indirimli ürünler sunuyor. BİM aktüel ürünler katalağu birçok kişi tarafından araştırılıyor. BİM'de bu hafta da çok sayıda kampanyalı üründe indirim var. Peki, BİM'de hangi indirimli ürünler indirimli?

bu hafta birçok fırsat ile karşınıza çıkıyor. eşyalardan ev gereçlerine, çocuk kıyafetlerinden, ayakkabı ve terliklere ürünler indirimli sunuluyor.











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