Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 5 Temmuz tarihinde yapılan 46 bin 414 corona virüsü testinden 1.148'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.188 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 5 Temmuz tarihinde yapılan 46 bin 414 corona virüsü testinden 1.148'i pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 1.188 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 630 bin 480, toplam vaka sayısı 205 bin 758, toplam vefat sayısı 5 bin 225, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.127, toplam entübe hasta sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 180 bin 680 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, "Bugün vefat eden sayısı" kanıksanacak tablo değil." ifadelerini kullandı.

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