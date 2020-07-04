04 Temmuz 2020, Cumartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 04.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 4 Temmuz tarihinde yapılan 48 bin 248 corona virüsü testinden 1.154'ü pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.214 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 4 Temmuz tarihinde yapılan 48 bin 248 corona virüsü testinden 1.154'ü pozitif çıktı, 20 kişi hayatını kaybetti, 1.1214 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 584 bin 66, toplam vaka sayısı 204 bin 610, toplam vefat sayısı 5 bin 206, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.093, toplam entübe hasta sayısı 378, toplam iyileşen hasta sayısı ise 179 bin 492 olarak yer aldı.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İyileşen toplam hasta sayımız 180 bine yaklaştı. İyileşme sürecindeki hasta sayısı 20 bin civarında. Yoğun bakım hasta sayımızda, önceki günlerden devam eden bir artış var. Vakaların azalma seyri yavaş. Bugün iyileşenlerin sayısı yeni vakalardan 60 fazla." ifadelerini kullandı.

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