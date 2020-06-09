Başkan Erdoğan açıkladı! 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla sirayet eden corona virüsü salgını önlemleri kapsamında birçok kısıtlama getirilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Peki, hangi yasaklar kaldırıldı? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak? Düğünler başlıyor mu?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabinesiyle yaptığı toplantının ardından alınan tüm kararları açıkladı.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALTI MI?
Başkan Erdoğan, "65 yaş üstü vatandaşlarımız haftanın her günü 10.00 ila 20.00 arasında dışarı çıkabilecek. 18 yaş altı için ise ebeveynleri yanlarında olmak şartıyla tümüyle kısıtlamaları kalkmıştır." ifadelerini kullandı.
KAFE VE RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATİ NE?
Başkan Erdoğan konu hakkında, "Lokanta, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin kapanış saat 24.00 oldu." dedi.
DÜĞÜN SALONLARI AÇILACAK MI?
Başkan Erdoğan, "Nikah salonları 15 hazirandan itibaren, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallar çerçevesinde işlerine başlayabilecek." dedi.
SİNEMA VE TİYATROLAR AÇILACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Sinema ve tiyatro gibi gösterim yerleri faaliyete geçebilecek." ifadeleriyle yasağın kalktığını açıkladı.
CORONA VİRÜSÜ İLACI BULUNDU MU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, doktorların covid-19 tedavisinde kullandığı Favipiravir isimli ilacı TÜBİTAK'taki bilim insanlarının üretmeyi başardığını açıkladı.
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