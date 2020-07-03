03 Temmuz 2020, Cuma
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DGS geç başvuru 2020 başladı!
İki yıllık önlisans programını tamamlayan öğrencilerin programlarını 4 yıllık lisansa tamamlamaları için girdiği DGS için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.
DGS için binlerce aday geç başvuru gününü bekliyordu. Peki, DGS geç başvuru ne zaman?
DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuru işlemi 3 Temmuz 2020 tarihinde yapılıyor.
DGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre 2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta yapılacak.
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