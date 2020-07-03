03 Temmuz 2020, Cuma

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2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AYT ve TYT sonuç tarihi belli mi?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 Giriş Tarihi: 03.07.2020

Geçtiğimiz hafta sonu 3 oturum olarak yapılan ile ilgili en merak edilen konular arasında sonuç tarihleri de yer alıyor. Peki, YKS, ve sonuçları ne zaman yapılacak?

Üniversiteye girebilmek için sınava giren adayların merak ettiği konular arasında 'nin ardından açıklanacak sonuçlar yer alıyor. Öte yandan ve de merak edilenler arasında yer alıyor.

2020 YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı günde açıklanacak. tarafından yapılan duyuruya göre 2020 YKS 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden sonuçlara ulaşacak.

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