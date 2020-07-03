2020 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? AYT ve TYT sonuç tarihi belli mi?
Geçtiğimiz hafta sonu 3 oturum olarak yapılan YKS ile ilgili en merak edilen konular arasında sonuç tarihleri de yer alıyor. Peki, YKS, AYT ve TYT sonuçları ne zaman yapılacak?
Üniversiteye girebilmek için sınava giren adayların merak ettiği konular arasında YKS'nin ardından açıklanacak sonuçlar yer alıyor. Öte yandan TYT ve AYT de merak edilenler arasında yer alıyor.
2020 YKS SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sonuçları aynı günde açıklanacak. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre 2020 YKS 28 Temmuz Salı günü açıklanacak. Sonuçlar açıklanmasının ardından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden sonuçlara ulaşacak.
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