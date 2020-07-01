Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi! Corona virüsü aşısında flaş gelişme!

Tüm dünyada corona virüsü salgınına çözüm bulabilmek için aşı ve ilaç çalışmaları sürüyor. Bilim insanları hayvan ve insanlar üzerinde deneyler ile çözüm arıyor. Konu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Oxford Üniversitesi deneyler ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı corona virüsü (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti. Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğini de sözlerine ekledi. Aşının ne zaman piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği ise henüz bilinmiyor.

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