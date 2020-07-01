01 Temmuz 2020, Çarşamba

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Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi! Corona virüsü aşısında flaş gelişme!

Corona virüsü aşısında flaş gelişme!
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Tüm dünyada salgınına çözüm bulabilmek için ve ilaç çalışmaları sürüyor. Bilim insanları hayvan ve insanlar üzerinde deneyler ile çözüm arıyor. Konu hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. deneyler ile ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar...

İngiltere'deki üzerinde çalıştığı (Covid-19) aşısının 3'üncü fazı olan insan denemelerinin başarılı olduğunu açıkladı. Bilim insanları, aşıyla birlikte insan vücudunun virüse karşı kendisini koruduğunu ifade etti. Oxfordlu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için klinik deneylere devam edildiğini de sözlerine ekledi. Aşının ne zaman piyasaya sürülüp yaygın olarak kullanılmaya başlanabileceği ise henüz bilinmiyor.

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