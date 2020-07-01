01 Temmuz 2020, Çarşamba

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ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı...

ÖSYM yerleştirme sonuçları açıklandı! Sağlık Bakanlığı...
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

'nın İstanbul'da 3 bin personel istihdam etmek üzere alım yapacağı açıklanmıştı. yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

personel alımı sonuçları tarafından açıklandı. KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığı personel atama işlemleri tamamlanarak ÖSYM tarafından bugün açıklandı. Açıklama ÖSYM Başkanı Prof. Dr. 'den geldi.ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün twitter üzerinden duyurdu. Prof. Dr. Halis Aygün, "Kıymetli adaylarımız,KPSS-2020/8 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarını bugün sizlerle paylaşacağız. Şimdiden tüm adaylarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olmasını dilerim. " dedi.
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