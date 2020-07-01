01 Temmuz 2020, Çarşamba
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor! Kabotaj ne demek?
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 92'nci yılı, yurt genelinde çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlandı. Birçok kişi arama motorları ve sosyal medyada Kabotaj Bayramı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj ne demek?
Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık olan kabotaj; 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilerek her yıl 1 Temmuzda kutlanıyor. Kabotaj, Büyük Türkçe Sözlük'te "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak tanımlanıyor. 1 Temmuz Kabotaj Bayramı her yıl ülkemizde kutlanmaktadır.
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