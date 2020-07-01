01 Temmuz 2020, Çarşamba

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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor! Kabotaj ne demek?

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlanıyor! Kabotaj ne demek?
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Giriş Tarihi: 01.07.2020

Denizcilik ve 'nın 92'nci yılı, yurt genelinde çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlandı. Birçok kişi arama motorları ve sosyal medyada Kabotaj Bayramı hakkında araştırma yapıyor. Peki, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedir? Kabotaj ne demek?

Bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalık olan kabotaj; 1 Temmuz 1926'da yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu kapsamında milli bayram ilan edilerek her yıl 1 Temmuzda kutlanıyor. Kabotaj, Büyük Türkçe Sözlük'te "Bir ülkenin iskele veya limanları arasında gemi işletme işi" olarak tanımlanıyor. 1 Temmuz her yıl ülkemizde kutlanmaktadır.

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