2020 KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? İşte KPSS başvuru ücreti

Memur olmak isteyen yüz binlerce kişiyi yakından ilgilendiren Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), başvuruları araştırılmaya başlandı. Peki, KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2020 KPSS başvuru ücreti ne kadar? Detaylar haberimizde...

2020 ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Bu bilgiyle beraber sınav hakkında araştırmalara başlayan kullanıcılar, "KPSS başvuru ücreti"ni de sorgulamaya başladı. Peki, 2020 KPSS başvuruları başladı mı? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? KPSS başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...

KPSS BAŞVURULARI 2020: KPSS LİSANS, ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM BAŞVURULARI!

* KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.

* KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.

* KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

* KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

* Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

* 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.

* KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.

* KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

KPSS 2020 SINAV ÜCRETLERİ

KPSS başvuru ücretleri henüz açıklanmadı. ÖSYM KPSS 2020 kılavuzunu yayınlaması ile birlikte belli olacak.

2020 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

* KPSS lisans başvuruları 30 Haziran - 13 Temmuz tarihleri arasında,

* KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında,

* KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül tarihleri arasında,

* KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları ise 30 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında başvurular alınacaktır.

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