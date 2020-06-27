Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 27 Haziran tarihinde yapılan 51 bin 198 corona virüsü testinden 1.372'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1.984 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 27 Haziran tarihinde yapılan 45 bin 213 corona virüsü testinden 1.372'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1.984 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 231 bin 835, toplam vaka sayısı 195 bin 883, toplam vefat sayısı 5 bin 82, toplam yoğun bakım hasta sayısı 984, toplam entübe hasta sayısı 366, toplam iyileşen hasta sayısı ise 169 bin 182 olarak yer aldı.

DİĞER