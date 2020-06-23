Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 23 Haziran tarihinde yapılan 42 bin 982 corona virüsü testinden 1.268'i pozitif çıktı, 27 kişi hayatını kaybetti, 1.315 hasta da iyileşti.
Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 23 Haziran tarihinde yapılan 42 bin 982 corona virüsü testinden 1.315'i pozitif çıktı, 27 kişi hayatını kaybetti, 1.315 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, toplam vaka sayısı 190 bin 165, toplam vefat sayısı 5 bin 1, toplam yoğun bakım hasta sayısı 893, toplam entübe hasta sayısı 362, toplam iyileşen hasta sayısı ise 162 bin 848 olarak yer aldı.
"TEDBİRLERE UYARAK YENİ VAKA SAYILARINI AZALTMALIYIZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.
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