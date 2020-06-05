Deportivo de La Coruna'nın maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo de La Coruna'nın maçlarında yıllardır Türk bayrağı açılıyor. İspanyol ekibinin lakabı da Los Turcos. Peki, Deportivo de La Coruna'nın maçlarında neden Türk bayrağı açılıyor? Lakapları neden Los Turcos?
İspanya La Liga takımlarından RC Deportivo de La Coruña'nın hemen her iç saha maçında Türk bayrağını görebilmek mümkün oluyor. La Liga ekibinin lakabı da Los Turcos olarak biliniyor.
DEPORTİVO'NUN MAÇLARINDA NEDEN TÜRK BAYRAĞI AÇILIYOR?
Deportivo La Coruna, 1906 yılında kurulmuş bir ispanyol futbol kulübüdür. 1993-1994 sezonunda sezonu 56'şar puanla bitirmelerine rağmen averajla şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Deportivo, aradan geçen 6 yılın ardından 1999-2000 sezonunda 69 puanla La Liga şampiyonu olur. Dünyaca ünlü yıldız futbolcuları bünyesinde barındıran, Roy Makaay, Victor sanchezi, Romero ve Flavio Conceiçao'nun kadrosunda bulunduğu ve dönemin en güçlü takımlarından biri olarak bu şampiyonluğa ulaşan Deportivo'nun ezeli rakilerinden biri olan Celto Vigo ise ligi 7. bitirmiştir.
HAKARET ETMEK İÇİN LOS TURCOS LAKABINI TAKTILAR
Celta Vigo ile Deportivo, İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan iki komşu şehrin takımlarıdır. Ezeli bir rekabet içerisinde olan iki takımdan Celta Vigolular, "hakaret etmek" amaçlı Deportivolulara "los turcos" lakabını takarlar. Bu lakap Deportivolu taraftarların çok hoşuna gider ve resmen benimserler. Deportivo taraftarı "Türk gibi güçlü" şeklinde de slogan oluştururlar.
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