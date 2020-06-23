Son dakika: Hadımköy ve Çatalca'da hortum mu oldu?

Son dakika hortum haberi... İstanbul'un Çatalca, Büyükçekmece ve Hadımköy ilçelerinde hortum meydana geldi. Hortumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü daha önceden duyurmuş ve vatandaşları uyarmıştı.

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki bazı ilçelerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak devam ediyor. Bazı bölgelerde ise dolu yağışı etkili oluyor.

Yağış nedeniyle ana arterlerde trafik yoğunlaşırken, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 45 oldu.

HORTUM OLUŞTU

Yağış nedeniyle Büyükçekmece Gölü'nde oluşan hortum ise vatandaşların telefon kameralarına yansıdı.

DİĞER