22 Haziran 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 22 Haziran tarihinde yapılan 41 bin 413 corona virüsü testinden 1.212'si pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 1.293 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından ' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 22 Haziran tarihinde yapılan 41 bin 413 corona virüsü testinden 1.293'ü pozitif çıktı, 24 kişi hayatını kaybetti, 1.293 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 986 bin 653, toplam vaka sayısı 188 bin 897, toplam vefat sayısı 4 bin 974, toplam yoğun bakım hasta sayısı 846, toplam entübe hasta sayısı 345, toplam iyileşen hasta sayısı ise 161 bin 533 olarak yer aldı.

"VAKA SAYIMIZI TEDBİRLERLE AZALTMALIYIZ"

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İzmir'de 28, Kocaeli'de 20, Sakarya'da 3 vakamız yoğun bakımda. Toplam test sayımız 3 milyona yaklaştı. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni vaka sayımızın üstünde. Fakat mücadelemiz için aradaki fark yeterli değil. Vaka sayımızı tedbirlerle azaltmalıyız." ifadelerini kullandı.

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