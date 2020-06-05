5 Dünya Çevre Günü kutlanıyor! Dünya Çevre Günü nedir? Tarihçesi nedir?

Corona virüsü salgını sonrası insanların karantina altına çekilmesiyle birlikte tüm dünyada doğa canlanmaya ve ekolojik dengesini tekrar oluşturmaya başladı. Her yıl kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü bu yıl da kutlanıyor. Peki, Dünya Çevre Günü nedir? Tarihçesi nedir?

5 Haziran Dünya Çevre Günü hakkında en detaylı bilgi Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yapıldı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü hakkında tüm detaylar ve tarihçesi merak konusu oldu.

5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR? TARİHÇESİ NE?

Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yayınlanan yazıda, "Dünya Çevre Günü, İsveç'in Stockholm kentinde 1972 yılında düzenlenen Birleşmiş Milletler Çevre Konferansından bu yana, her yıl 5 Haziran tarihinde, çevrenin korunması konusunda dünya çapında farkındalık yaratılması ve eylemde bulunulması amacıyla kutlanmaktadır.

2018 Dünya Çevre Gününün sloganı "Plastik Kirliliğiyle Mücadele Et (Beat Plastic Pollution)" olarak belirlenmiştir. Plastik atıkların doğa ve yaban hayatı ile insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması doğrultusunda insanların günlük hayatlarında değişiklikler yapması çağrısında bulunulmaktadır.

Dünyada bir dakikada 1 milyon plastik su şişesi satın alınmakta ve her yıl 5 trilyon tek kullanımlık poşet tüketilmektedir. Kullandığımız plastik ürünlerin %50'sini tek kullanımlık ürünler oluşturmaktadır. Okyanuslarda bir yılda biriken plastik dünyanın etrafını dört kez dönebilecek miktarda olup, tamamen çözülene dek 1000 yıl boyunca varlığını sürdürmektedir. Plastikler insan bedenine de doğrudan zarar vermekte olup, olumsuz etkiler mikro plastikler aracılığıyla insanların su ve gıdalarına kadar ulaşabilmektedir." ifadeleri kullanılmıştır.

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