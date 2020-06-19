19 Haziran 2020, Cuma

HABERLER

Sorumluluk sınavı ne zaman? Ertelendi mi? MEB duyurdu!

Sorumluluk sınavı ne zaman? Ertelendi mi? MEB duyurdu!
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.06.2020

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sadece 12’nci sınıflarının girebileceğini duyurdu. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen dersleri kapsayacak şekilde yapılacak sınav hakkında yapılan açıklama sonrası adaylar araştırma yapmaya başladı. Peki, ne zaman? Ertelendi mi? Detaylar haberimizde...

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla hakkında bilgilendirme yaptı.

SORUMLULUK SINAVLARI NE ZAMAN? ERTELENDİ Mİ?

Daha önce 22-30 Haziran'dan tüm lise öğrencilerine yapılacağı açıklanan sorumluluk sınavına, yine aynı tarihlerde sadece lise son sınıf öğrencileri girecek. Milli Eğitim Bakan yardımcısı Mustafa Safran'ın açıklaması şu şekilde;

"Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf düzeylerinde yapılması planlanan sorumluluk sınavları, yine aynı tarihler arasında, sadece 12'nci sınıflardan isteyen öğrencilerimize yönelik uygulanacaktır. Diğer sınıflardaki öğrencilerimiz eylül ayında yapılacak sınavlara katılacak olup herhangi hak kaybına uğramayacaktır. Tüm öğrencilere başarılar dilerim"

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı! İşte FIFA 21 çıkış tarihi ve fiyatı!
Öğrencilerin karne heyecanı! Karneler erişime açıldı! | E- Okul karne sorgulama ekranı! Öğrencilerin karne heyecanı! Karneler erişime açıldı! | E- Okul karne sorgulama ekranı!
Ünlü hocanın menajeri açıkladı! F.Bahçe'den teklif aldık Ünlü hocanın menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif aldık"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör