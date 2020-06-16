16 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 46 bin 800 corona virüsü testinden bin 467'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 1015 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'deki tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayısı dünkünden 125 az. Hastaneye yatışı yapılan yeni hasta sayısı 210. Yoğun bakım hasta sayımızda 10 artış var. Pozitif tanı sayısının 1.000'in üstünde seyrettiği son tablolarda bazı bölgeler ve grup davranışları etkin. Tedbirlerle güçlüyüz." ifadelerine yer verdi.

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