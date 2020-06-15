Son dakika! YKS giriş belgeleri erişime açıldı! YKS giriş belgesi görüntüleme

Corona virüsü salgını sebebiyle tarihi değişen sınavlar arasında yer alan YKS sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 27 Haziran 2020'de uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020'de uygulanacak 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

2020-YKS TYT ve 2. oturum AYT için adaylar saat 10.00'dan sonra; YKS 3. oturum YDT için adaylar saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/mTeQgBvh2N pic.twitter.com/yYe3zsckkh — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) June 15, 2020

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