Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 15 Haziran tarihinde yapılan 42 bin 32 corona virüsü testinden 1.592'si pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 947 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 15 Haziran tarihinde yapılan 42 bin 32 corona virüsü testinden 1.592'si pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 947 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 674 bin 203, toplam vaka sayısı 179 bin 831, toplam vefat sayısı 4 bin 825, toplam yoğun bakım hasta sayısı 722, toplam entübe hasta sayısı 291, toplam iyileşen hasta sayısı ise 152 bin 364 olarak yer aldı.

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