Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta haftasonları sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulamasına başlanmıştı. Ülkemizde vaka sayısındaki olumlu gidişat sonrasında 1 Haziran'da normalleşme adımları başlamış ve birçok iş yerinin açılmasına onay verilmişti. Bu adımla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusu oldu. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 6-7 Haziran Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı var mı? İşte tüm bilgiler ve son dakika gelişmeleri...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında ülkemizde çeşitli tedbirler alınmış, bu tedbirlerden biri de 30 büyükşehir ve Zonguldak'a haftasonları sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getirilmesi olmuştu. Pandemiye karşı mücadelenin artmasıyla birlikte, vaka sayısında önemli bir düşüş meydana gelmiş ve normalleşme adımları atılmaya başlanmıştı. 1 Haziran sonrası birçok iş yeri açılmıştı. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de "Bu hafta sonu (6-7 Haziran) sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı?" sorusu oldu. İşte cevabı...

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanan ve toplamda 48 saat süren kısıtlamanın sona ermesiyle beraber haftanın ilk gününde normalleşme adımları da atılmaya başlanıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle hizmet veremeyen birçok kurumun 1 Haziran sonrası normalleşme adımları ile beraber açılması beklenirken öte yandan haftasonları uygulanan kısıtlamaların devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası 15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması 30-31 Mayıs tarihlerinde uygulanmaya devam etti. Yasağın bu hafta sonu için son kez uygulanacağı düşünülse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 1 Haziran pazartesi itibariyle tüm Türkiye'de normalleşme planı çerçevesinde adımlar atılacak. Restoranlardan müzelere, plajlardan hipodromlara kadar birçok kurum yeniden hizmete açılacak.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta sonu kısıtlamasına ilişkin yaptığı son açıklama;

30-31 MAYIS GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER...

Geçtiğimiz hafta sonu için yayınlanan genelgeye şöyleydi

"29.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 31.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında genelgede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

Ancak bu hafta sonu yani 6-7 Haziran'da kısıtlama halinin sürüp sürmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor...

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