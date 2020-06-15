15 Haziran 2020, Pazartesi

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Çin'de ikinci dalga alarmı! Pekin'de corona virüsü nedeniyle 10 mahalle karantinaya alındı

Çin'de ikinci dalga alarmı!
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, virüsün başlangıç yeri olan 'de ikinci dalga alarmı verildi. 'de 10 mahalle karantina altına alındı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan , tüm dünyaya yayılarak bugüne kadar 435 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 8 milyon insanın hastalanmasına neden oldu. Çin medyası son dakika olarak duyurduğu haberinde, ülkede ikinci dalganın yaşandığını duyurdu. Yetkililer, başkent 'de 10 mahalleyi, virüsün yayılmasını engellemek üzere karantina altına aldığı bildirildi.

ÇİN'DE 49 YENİ VAKANIN 36'SI PEKİN'DE

Çin'de son 24 saatte 49 vaka tespit edildi. Çin 'ndan yapılan açıklamada, 49 vakanın 39'unun Çin'den, 10'unun ise dışarıdan geldiği belirtildi. Vakalarının 36'sının ise başkent Pekin'den olduğu duyuruldu. Ülkede son verilere göre 83 bin 181 vakanın 78 bin 370'i iyileşti ve toplamca 4 bin 634 kişi virüsten yaşamını yitirdi.

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