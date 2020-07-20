Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 20 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 404 corona virüsü testinden 931'i pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 992 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 20 Temmuz tarihinde yapılan 43 bin 404 corona virüsü testinden 992'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 992 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, toplam vaka sayısı 220 bin 572, toplam vefat sayısı 5 bin 508, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.243, toplam entübe hasta sayısı 385, toplam iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadelerini kullandı.

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