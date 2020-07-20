20 Temmuz 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 Giriş Tarihi: 20.07.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 43 bin 404 corona virüsü testinden 931'i pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 992 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,' Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre tarihinde yapılan 43 bin 404 corona virüsü testinden 992'si pozitif çıktı, 17 kişi hayatını kaybetti, 992 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, toplam vaka sayısı 220 bin 572, toplam vefat sayısı 5 bin 508, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.243, toplam entübe hasta sayısı 385, toplam iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 olarak yer aldı.

, hesabından yaptığı açıklamada "SON ÜÇ GÜNDÜR ortalama günlük vaka sayısı EN YÜKSEK beş ilimiz: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa. EN DÜŞÜK 5 ilimiz: Artvin, Bilecik, Tunceli, Edirne, Bayburt. Tunceli, Nevşehir, Kastamonu, Artvin ve Aksaray'daysa şu an pnömonili hastamız yok." ifadelerini kullandı.

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