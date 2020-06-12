Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 12 Haziran tarihinde yapılan 41 bin 13 corona virüsü testinden 1.195'i pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti, 1.242 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 12 Haziran tarihinde yapılan 41 bin 13 corona virüsü testinden 1.195'i pozitif çıktı, 1522 kişi hayatını kaybetti, 1.242 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 541 bin 903, toplam vaka sayısı 175 bin 218, toplam vefat sayısı 4 bin 778, toplam yoğun bakım hasta sayısı 664, toplam entübe hasta sayısı 282, toplam iyileşen hasta sayısı ise 149 bin 102 olarak yer aldı.

"MASKE, MESAFE VE TEMİZLİK KURALINA UYALIM"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım." ifadelerini kullandı.

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