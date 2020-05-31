31 Mayıs 2020, Pazar
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İçişleri Bakanlığı açıkladı! 64 ildeki karantina kararı kalktı!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle karantina altına alınan 64 ilde 428 yerleşim yerinin karantina kararı kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı maske ve sosyal mesafe için uyarıda bulundu.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması kararına uymayan 9 bin 877 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı" ifadesi kullanıldı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"64 ildeki 428 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırılmıştır. Kontrollü sosyal hayatı öncelemek, bireysel önlemleri uygulamaya devam etmek, başarımızı kalıcı hale getirmek için şarttır. Market, AVM, restoran, kuaför, park ve sokak gibi dış mekanlarda maske ve mesafe kurallarını uygulamaktan asla vazgeçmemeliyiz."
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