İspanya'da 72 saattir corona virüsünden ölüm yok
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi İspanya'da 72 saattir corona virüsü sebebiyle ölüm rapor edilmedi.
İspanya Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.
Covid-19 verilerini revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren İspanya Sağlık Bakanlığı, toplam 27 bin 136 olan ölü sayısını son üç gündür değiştirmedi.
Salgınla ilgili haftalık ölü sayısı 40 olarak verildi.
Verilerde ayrıca, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 167 olduğu ve toplamda 242 bin 280'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Yeni vaka sayısı dün 87 olarak açıklanmıştı.
Salgının en fazla görüldüğü başkent Madrid'de toplam ölü sayısı 8 bin 691, vaka sayısı 69 bin 895 oldu.
Kademeli normalleşme sürecinde son aşamaya gelen İspanya'da, Covid-19'dan dolayı 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 21 Haziran'a kadar uzatılmıştı.
PORTEKİZ'DEKİ DURUM
Portekiz hükümeti ise Covid-19'dan son 24 saatte 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1497'ye çıktığını açıkladı.
Ülkede son 24 saatte 294 yeni vaka tespit edildiği, enfekte kişi sayısının 35 bin 600'e yükseldiği bildirildi.
Yeni vakaların yüzde 90'ından fazlasının, başkent Lizbon ve çevresinde çıktığı kaydedildi.
Covid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 21 bin 742 olarak verildi.
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