Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? 9 Haziran SMS oy sıralaması ne?
Sevilen yarışma programı Survivor'da heyecan devam ediyor. Dün akşam yayınlanan programda kimin elendiği merak konusu oldu. Peki, Survivor'da kim elendi? Adaya veda eden isim kim oldu? SMS sıralaması ne oldu?
Survivor'dan elenen yarışmacı ada konseyinde Yunus Emre oldu. Haftanın eleme adayları Kırmızı takımdan Barış Murat Yağcı oldu. Mavi takımdan ise Cemal Can oldu. Bu iki ismin yanına her iki takımdan 1'er kişi daha eklenecek ve toplamda 4 eleme adayı olacak. Öte yandan, Kırmızı takım yarışmacısı Elif, bireysel dokunulmazlığı kazandığı için bu hafta konseyde adı yazılamadı.
Mavi takımda haftanın en çok oy alan yarışmacısı açıklandı. Mavi takımın en çok oy alan yarışmacısı Cemal Can oldu. Böylelikle, Cemal Can'ın adaylığı düşmüş oldu. Mavi takımda en çok oy alan ikinci yarışmacı ise Nisa oldu. Cemal Can, eleme adayı olarak Yasin'i gösterdi. Nisa ise ikinci eleme adayı olarak Evrim'i söyledi.
Kırmızı takımda ise en çok oy alan yarışmacı Barış oldu. Cemal Can'ın ardından Barış'ın da adaylığı düşmüş oldu. Kırmızı takımda en çok oy alan ikinci yarışmacı ise Sercan oldu. Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Berkan ve Yunus Emre otomatik olarak eleme adayları oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı