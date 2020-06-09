09 Haziran 2020, Salı

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Son dakika: İzmir'de 3.8 şiddetinde deprem!

Son dakika: İzmir'de 3.8 şiddetinde deprem!
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Son dakika gelişmesi! 'in Menderes ilçesinde hissedilen bir meydana geldi.

Son dakika haberine göre, 'in Menderes ilçesinde 3.8 büyüklüğünde meydana geldi. Torbalı ve Gaziemir ilçelerinde de hissedildi.
'dan aktarılan bilgiye göre, İzmir'in Menderes ilçesinde saat 18:44'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.63 olarak duyuruldu.
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