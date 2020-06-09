09 Haziran 2020, Salı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

, hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 07 Haziran tarihinde yapılan 37 bin 225 corona virüsü testinden 993'ü pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 218 hasta da iyileşti.

, 'deki 09 Haziran tarihine ait corona virüs vaka ve vefat sayısını hesabından açıkladı.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte iyileşen hasta sayımızın üçte biri kadar yeni hastamız var. Tanı konup, yatırılan hastalarımız sebebiyle yoğun bakım ve solunum desteğine ihtiyaç arttı. Virüsün etkisinin zayıfladığını gösteren bilimsel bir veri yok. "Normal" olan, tedbirdir." ifadelerine yer verdi.

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