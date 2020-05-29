Başkan Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Feriha Öz Sancaktepe Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yaptı!
Corona virüsü salgını sonrası Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği Prof. Dr. Feriha Öz Sancaktepe Acil Durum Hastanesi açıldı. Açılışa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde konuştu.
Başkan Erdoğan, "(Sancaktepe ve Yeşilköy'deki hastaneler) Her iki hastaneyi de Rönesans yüklendi ve birinin bedeli tamamen kendilerine ait." dedi.
Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Dünyada pek çok ülkede salgın sebebiyle sağlık sisteminin çöktüğü bir dönemde, Türkiye hem mevcut imkanlarını en iyi şekilde kullanarak hem de yeni imkanlar üreterek farklı bir konuma gelmiştir. Türkiye'nin sağlık alanında geldiği seviyenin en somut örneği olan bu hastanelerimiz şifayı ülkemizde arayan herkese hizmet verecektir." dedi.
'ŞEHİR HASTANELERİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ÇOK DAHA İYİ GÖRÜYORUZ'
Başkan Erdoğan, "Şu an itibarıyla 190'ı aşkın ülkeden talepler geldi ama biz 90'ı aşkın ülkeye, her türlü bu noktada sağlık ürünlerini gönderdik. Salgın döneminden sonra hem sağlık tesislerimiz hem genel sağlık sigortamız başarılı bir model olarak küresel düzeyde daha çok ilgi çekecektir." dedi.
Başkan Erdoğan, "Ülkemiz her alanda hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediği bir çizgiye oturmuştur." diye konuştu.
'TÜRKİYE'Yİ MUTLAKA 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ'
Başkan Erdoğan, "İnşallah ülkemize yapacak daha çok hizmetlerimiz var. Türkiye'yi mutlaka 2023 hedeflerine ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Gençlerimize bugün 567. yıl dönümüne ulaştığımız fethin 600. yıl dönümü olan 2053 için büyük ve güçlü Türkiye'yi bırakmakta kararlıyız." diye konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN HASTANEDE İNCELEME YAPTI
İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen hastanenin açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle Tarabya'daki Huber Köşkü'nden hastaneye geldi.
Tören öncesi hastanede incelemelerde bulunan Erdoğan, bu sırada yetkililerden de bilgi aldı. BaşkanErdoğan'a incelemeler sırasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
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