06 Temmuz 2020, Pazartesi

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Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca güncel vaka sayısını açıkladı
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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 06.07.2020

, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 6 Temmuz tarihinde yapılan 52 bin 193 corona virüsü testinden 1.086'sı pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 2.315 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Temmuz tarihinde yapılan 52 bin 193 corona virüsü testinden 1.086'sı pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 2.315 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, toplam vaka sayısı 206 bin 844, toplam vefat sayısı 5 bin 241, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.130, toplam entübe hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı ise 182 bin 995 olarak yer aldı.

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" ifadelerini kullandı.

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