Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 6 Temmuz tarihinde yapılan 52 bin 193 corona virüsü testinden 1.086'sı pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 2.315 hasta da iyileşti.

Bakan Koca,'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 6 Temmuz tarihinde yapılan 52 bin 193 corona virüsü testinden 1.086'sı pozitif çıktı, 16 kişi hayatını kaybetti, 2.315 hasta da iyileşti. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 3 milyon 682 bin 673, toplam vaka sayısı 206 bin 844, toplam vefat sayısı 5 bin 241, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1.130, toplam entübe hasta sayısı 395, toplam iyileşen hasta sayısı ise 182 bin 995 olarak yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Vaka sayılarımızda azalma sürüyor. Dikkatli olmalıyız: Azalmalar yavaş, artış hızlı gerçekleşiyor. 1.000'i aşan günlük yeni vakalarımızın sebebi, kurallara uyulmamasıdır. Bugünkü 16 can kaybına önlenebilir sebepler yol açtı. SALGINA KARŞI KAÇ KİŞİYİZ?" ifadelerini kullandı.

DİĞER