Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 8 Haziran tarihinde yapılan 39 bin 361 corona virüsü testinden 989'u pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 411 hasta da iyileşti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 8 Haziran tarihinde yapılan 39 bin 361 corona virüsü testinden 989'u pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 411 hasta da iyileşerek taburcu edildi. Tabloda bugüne kadar yapılan toplam test sayısı 2 milyon 377 bin 954, toplam vaka sayısı 171 bin 121, toplam vefat sayısı 4 bin 711, toplam yoğun bakım hasta sayısı 625, toplam entübe hasta sayısı 261, toplam iyileşen hasta sayısı ise 141 bin 380 olarak yer aldı.

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