Seyahat yasağı kalktı uçak bileti arayışları başladı!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle THY uçuşları durdurulmuş, şehirler arası seyahat yasağı getirilmişti. Normalleşme sürecinde bu yasaklar kademeli olarak kaldırıldı. Başkan Erdoğan'ın 1 Haziran'da seyahat yasaklarının kalkacağını açıklamasının ardından ucuz uçak bileti arayışları da arttı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün kabinesiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kabine toplantısının ardından ulusa sesleniş gerçekleştiren Başkan Erdoğan, "Şehirlerarası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamıyla kaldırılmıştır. Gelişmeleri takip ederek, olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli, 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacaklar. Kreşler ve gündüz bakım evlerinin tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da açılacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanan ve takibi yapılan kronik hastalığı olan kamu personelinin durumları, kurumlarınca değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamalarının bazılarını bir müddet daha sürdürmekte fayda görüyoruz. 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00-20.00 saatleri arasında istisna kapsamında olma uygulaması devam edecek." ifadelerini kullandı.

UÇAK BİLETİ ARAYIŞI BAŞLADI

Şehirler arası seyahat yasağının kalkması sonucunda arama motorlarında uçak bileti arayışları tavan yaptı. 50 binden fazla aranana uçak bileti kelimesi, vatandaşların Kurban Bayramı için yaptığı bir hazırlık gibi görülüyor.

HES KODU ALMAK ŞART! HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu Covid-19 pandemi sürecinde tüm vatandaşlara iç hat uçuşları için bir zorunluluktur. HES kodunuz tüm yurt içi uçuşlarda geçerlidir.

HES kodları uçuşa 24 saat kala kontrol edilir ve vatandaşlarımıza uçuşları hakkında bilgilendirme yapılır. Sağlık Bakanlığınca seyahatine onay verilmeyen vatandaşlar uçuşlara kabul edilmeyecektir. HES kodu belirli bir süre boyunca geçerlidir. HES kodunuzun seyahat bitiş tarihinden itibaren en az 7 gün daha geçerli olması gerekmektedir, aksi durumda rezervasyonunuz onaylanmayacaktır.

Bebek yolcular için HES kodu gerekmemektedir. HES kodu Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile alınacaktır.

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