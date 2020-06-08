İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Bakan açıkladı!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, İŞKUR nakdi ücret desteği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, İŞKUR nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde ödemelerin banka hesapları üzerinden, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla yapıldığını belirtti.
"ÖDEMELER, 8-10 HAZİRAN ARASINDA YAPILACAK"
Bakan Selçuk, 15 Mart 2020'den sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçiler için nakdi ücret desteği ödemelerinin de bugün başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Yoğunluğu önlemek amacıyla aldığımız tedbirler doğrultusunda işverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerimizin nakdi ücret desteği ödemelerini ise T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0, 2 ve 4 olanlara 9 Haziran'da, 6 ve 8 olanlara ise 10 Haziran'da gerçekleştireceğiz."
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