2020 konut kredisi hesaplama! Kamu bankaları düşük faizli kredi destek paketlerinde aylık ödeme ve faiz oranları ne kadar?

Tarihin en düşük faizli kredi imkanını sunan kamu bankaları yeni kredi paketi büyük dikkat çekti. Vatandaşlar konutta ve taşıtta çekecekleri kredilerin aylık ödemelerini merak ediyor. Peki, kamu bankaları düşük faizli kredi destek paketlerinde aylık ödeme ve faiz oranları ne kadar?

Kamu bankaları konuttan taşıta, mobilyadan tatile tarihi fırsat yaratan yeni kredi paketleri hazırladı. Paket, orta gelir grubunun ev sahibi olmasına destek olacak olan ucuz konut kredisinden, yerli otomobil alımına sunuldu.

KONUT KREDİSİNE AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Sıfır konut için 200 bin TL kredi çekenler, 15 yıl vade için ilk 1 yılı geri ödemesiz seçeneği kullandıklarında, kalan 14 yıl boyunca aylık yüzde 0.64'ten 1.946,47 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 337.417,41 TL olacak. İkinci el konutta aylık yüzde 0.74'ten 2.083,87 TL ödeme yapacaklar. 200 bin TL kredi için 15 yılın sonunda toplam ödenecek tutar ise 350.090,21 TL olacak.

TAŞIT KREDİSİNDE AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Sıfır araç kredisi için 50 bin TL kredi çekenler, ilk 6 ayı ödemesiz 54 ay kredi tercihinde bulunurlarsa, yüzde 0.49 faizle 48 ay boyunca aylık 1.198,61 TL ödeyecekler. 50 bin TL kredi için geri ödeme tutarı 57.533,36 TL olacak.

Sıfır ticari araç için 50 bin TL kredi çekenler, ilk 6 ayı ödemesiz 54 ay kredi tercihinde bulunurlarsa, yüzde 0.69 faizle 48 ay boyunca aylık 1.266,59 TL ödeyecekler. 50 bin TL kredi için geri ödeme tutarı 60.796,46 TL olacak.





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